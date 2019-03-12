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04:04 12.03.2019

В пригороде Харькова выявлены подпольные водочные цеха – прокуратура

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В пригороде Харькова выявлены подпольные водочные цеха – прокуратура

рокуратура Харьковской области совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы в области выявили подпольные цеха по изготовлению ликеро-водочных изделий.

"Во время санкционированных судом обысков на подпольном производстве изъяли 990 литров спирта, более 2 тыс. литров ликероводочных изделий, а также оборудование для изготовления фальсифицированных напитков, ароматизаторы и тому подобное", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По предварительным данным досудебного следствия, изготовление суррогата наладили двое местных жителей. В подпольных цехах мужчины изготавливали "водку", смешивая спирт с водой. Чтобы получить "виски" или "коньяк" - добавляли ароматизаторы и жженый сахар. Полученные таким образом напитки разливали в тетрапаки и пластиковые емкости. Суррогат реализовывали через интернет по всей территории Украины, а также через розничную сеть на территории Харькова и области.

Досудебное расследование проводится по ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 (незаконное производство, хранение и сбыт подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас в производстве продолжаются первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают причастных к подпольному производству и каналы незаконного поступления спирта.

Теги: #алкоголь #украина #прокуратутра #харьков
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