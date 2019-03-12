Природный газ в школы Черниговщины продавали по завышенным ценам – прокуратура

Нежинской местной прокуратурой по результатам мониторинга единого веб-портала использования бюджетных средств "Edata" и системы публичных закупок "Prozorro" выявлены нарушения законодательства при осуществлении закупок природного газа за бюджетные средства, сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

"Отделом образования одного из местных советов в сентябре прошлого года заключен договор на поставку природного газа для отопления школ. В дальнейшем подписано четыре дополнительных соглашения, согласно которым цену за единицу товара увеличили на 10%" – говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Черниговской области в понедельник.

Было установлено, что колебания цены товара при заключении трех дополнительных соглашений противоречит требованиям украинского законодательства. Увеличение цены за поставки природного газа должным образом не обоснованы и документально не подтверждены.

"Прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Черниговской области с иском о признании этих сделок недействительными, и взыскании средств, излишне полученных в результате их заключения" - подытожили в прокуратуре.