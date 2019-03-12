События

02:45 12.03.2019

Природный газ в школы Черниговщины продавали по завышенным ценам – прокуратура

1 мин читать
Природный газ в школы Черниговщины продавали по завышенным ценам – прокуратура

Нежинской местной прокуратурой по результатам мониторинга единого веб-портала использования бюджетных средств "Edata" и системы публичных закупок "Prozorro" выявлены нарушения законодательства при осуществлении закупок природного газа за бюджетные средства, сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

"Отделом образования одного из местных советов в сентябре прошлого года заключен договор на поставку природного газа для отопления школ. В дальнейшем подписано четыре дополнительных соглашения, согласно которым цену за единицу товара увеличили на 10%" – говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Черниговской области в понедельник.

Было установлено, что колебания цены товара при заключении трех дополнительных соглашений противоречит требованиям украинского законодательства. Увеличение цены за поставки природного газа должным образом не обоснованы и документально не подтверждены.

"Прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Черниговской области с иском о признании этих сделок недействительными, и взыскании средств, излишне полученных в результате их заключения" - подытожили в прокуратуре.

Теги: #нарушения #газ #украина #черниговская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:04 12.03.2019
Дело против рецидивиста, подозреваемого в изнасиловании аптечного провизора направлено в суд – прокуратура

Дело против рецидивиста, подозреваемого в изнасиловании аптечного провизора направлено в суд – прокуратура

01:28 12.03.2019
В Конгрессе США заявляют о твердой поддержке присоединения Украины к НАТО

В Конгрессе США заявляют о твердой поддержке присоединения Украины к НАТО

00:41 12.03.2019
В Запорожье найдено тело новорожденного, открыто дело – полиция

В Запорожье найдено тело новорожденного, открыто дело – полиция

23:36 11.03.2019
Голоса пенсионеров на выборах пытаются купить за бюджетные деньги - глава МВД

Голоса пенсионеров на выборах пытаются купить за бюджетные деньги - глава МВД

22:59 11.03.2019
За беспорядками в Киеве и Черкассах не стоят пророссийские силы –Аваков

За беспорядками в Киеве и Черкассах не стоят пророссийские силы –Аваков

16:24 11.03.2019
В Житомирской области обломком кровли убило женщину, в Николаеве дерево упало на маршрутку

В Житомирской области обломком кровли убило женщину, в Николаеве дерево упало на маршрутку

16:12 11.03.2019
Полиция расследует более 140 связанных с выборами уголовных производств

Полиция расследует более 140 связанных с выборами уголовных производств

09:57 11.03.2019
Fitch подтвердило рейтинг Украины "B-" со стабильным прогнозом

Fitch подтвердило рейтинг Украины "B-" со стабильным прогнозом

08:35 11.03.2019
В пяти областях Украины обесточенными остаются 47 населенных пунктов

В пяти областях Украины обесточенными остаются 47 населенных пунктов

08:16 11.03.2019
На Закарпатье за угрозы пограничникам физической расправой задержан местный житель

На Закарпатье за угрозы пограничникам физической расправой задержан местный житель

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

СБУ ждет от Билецкого конкретных данных о якобы подготовке устранения лидеров "Нацкорпуса" и просит ГБР открыть уголовное дело

Три пассажирских поезда были задержаны из-за блокирования ж/д путей сорванной ветром кровлей в Винницкой области

Порошенко поручил конструкторским бюро разработать ракетное оружие повышенного радиуса действия

Истцы по делу о "Скифском золоте" не имеют отношения к украинским музеям, которые существовали до оккупации Крыма – Минюст Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Юнкер и Мэй договорились по юридически обязывающему инструменту по ирландской границе

США совершат следующую высадку астронавтов на Луне в 2028 году – НАСА

Президент Алжира назначил премьером министра внутренних дел

Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве

Денисова еще не получила ответ Москальковой по поводу операции у Павла Гриба, в ЕС надеются на допуск к нему независимых врачей

Предварительные слушания по делам Нетаньяху пройдут после выборов

ГБР расследует информацию о возможных злоупотреблениях в Бердянской исправительной колонии №77

Президент Алжира отказался от выдвижения своей кандидатуры на пятый срок и принял решение отложить проведение в стране выборов

УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

СБУ ждет от Билецкого конкретных данных о якобы подготовке устранения лидеров "Нацкорпуса" и просит ГБР открыть уголовное дело

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА