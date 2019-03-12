События

02:08 12.03.2019

Юнкер и Мэй договорились по юридически обязывающему инструменту по ирландской границе

2 мин читать
Юнкер и Мэй договорились по юридически обязывающему инструменту по ирландской границе

 Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил в Страсбурге, что на состоявшейся встрече с британским премьером Терезой Мэй договорился о юридически обязывающем инструменте по backstop - страховочному плану для границы между Ирландией и Северной Ирландией.

"Наша работа всегда была креативной, и наша рука всегда протянутой (партнеру - ИФ). И в таком духе премьер-министр и я договорились о юридически обязывающем инструменте по соглашению о выходе, который уточняет, дает юридические гарантии по характеру backstop", - сказал Ж.-К.Юнкер на совместной с Т.Мэй пресс-конференции в ночь на вторник.

"Backstop - это страховой полис. Не больше, не меньше. Замысел не в том, чтобы его использовать, как это бывает в случае всех страховых полисов. И если он должен будет быть использованным, он никогда не станет ловушкой. Речь о том, чтобы всегда позволить другой стороне иметь дверь для выхода", - объяснил глава Еврокомиссии.

Он сообщил, что уже проинформировал председателя Евросовета Дональда Туска о достигнутой договоренности. "Я его просил рекомендовать Европейскому совету одобрить этот совместный инструмент при условии позитивного голосования (по соглашению о Brexit - ИФ) в Палате общин", - сказал Ж.-К.Юнкер.

По его словам, это второй шанс. Третьего шанса не будет, потому что не может быть "страхования страхования", если голосование в британском парламенте снова провалится.

"Если Палата общин поддержит соглашение о выходе, Европейский союз будет готов немедленно начать подготовку к переговорам с целью защитить наши будущие отношения", - пообещал Ж.-К.Юнкер.

Он выразил надежду, что "сегодняшние юридические обязательства будут достаточно убедительными, чтобы обеспечить убедительное голосование (в британском парламенте - ИФ) завтра".

"Я убежден, что соглашение, к которому мы сегодня пришли, - единственно осуществимое соглашение", - подчеркнул председатель Европейской комиссии.

В ответ на вопрос журналиста он повторил, что "не будет новых переговоров" по соглашению о Brexit.

Теги: #великобритания #ес #юнкер #мей
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:09 11.03.2019
Денисова еще не получила ответ Москальковой по поводу операции у Павла Гриба, в ЕС надеются на допуск к нему независимых врачей

Денисова еще не получила ответ Москальковой по поводу операции у Павла Гриба, в ЕС надеются на допуск к нему независимых врачей

20:54 11.03.2019
Тереза Мэй отравляется на переговоры по Brexit в Страсбург накануне ключевого голосования в парламенте - МИД Ирландии

Тереза Мэй отравляется на переговоры по Brexit в Страсбург накануне ключевого голосования в парламенте - МИД Ирландии

12:00 11.03.2019
Brexit приведет к выводу финсектором из Британии $1,2 трлн активов - исследование

Brexit приведет к выводу финсектором из Британии $1,2 трлн активов - исследование

10:17 11.03.2019
Европарламент обозначит изменение позиции в отношениях ЕС и РФ

Европарламент обозначит изменение позиции в отношениях ЕС и РФ

17:04 09.03.2019
Программы многих кандидатов в президенты не соответствуют Конституции в части курса Украины в ЕС и НАТО – Порошенко

Программы многих кандидатов в президенты не соответствуют Конституции в части курса Украины в ЕС и НАТО – Порошенко

16:05 08.03.2019
При повторном отказе парламента поддержать сделку по Brexit дальнейшая ситуация станет непредсказуемой – Мэй

При повторном отказе парламента поддержать сделку по Brexit дальнейшая ситуация станет непредсказуемой – Мэй

15:23 08.03.2019
В Брюсселе знают о запрете на въезд в Украину австрийскому журналисту и рассчитывают на соблюдение основных прав и свобод

В Брюсселе знают о запрете на въезд в Украину австрийскому журналисту и рассчитывают на соблюдение основных прав и свобод

12:03 07.03.2019
Новинский и Шенцев просят суд признать противоправными действия Парубия во время принятия изменений в Конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

Новинский и Шенцев просят суд признать противоправными действия Парубия во время принятия изменений в Конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

11:43 07.03.2019
В кабинете министров Мэй опасаются провала нового голосования по Brexit

В кабинете министров Мэй опасаются провала нового голосования по Brexit

09:29 07.03.2019
Иран ждет начала работы расчетного механизма с Евросоюзом INSTEX в ближайшие недели

Иран ждет начала работы расчетного механизма с Евросоюзом INSTEX в ближайшие недели

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

СБУ ждет от Билецкого конкретных данных о якобы подготовке устранения лидеров "Нацкорпуса" и просит ГБР открыть уголовное дело

Три пассажирских поезда были задержаны из-за блокирования ж/д путей сорванной ветром кровлей в Винницкой области

Порошенко поручил конструкторским бюро разработать ракетное оружие повышенного радиуса действия

Истцы по делу о "Скифском золоте" не имеют отношения к украинским музеям, которые существовали до оккупации Крыма – Минюст Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Природный газ в школы Черниговщины продавали по завышенным ценам – прокуратура

Дело против рецидивиста, подозреваемого в изнасиловании аптечного провизора направлено в суд – прокуратура

В Конгрессе США заявляют о твердой поддержке присоединения Украины к НАТО

В Запорожье найдено тело новорожденного, открыто дело – полиция

США совершат следующую высадку астронавтов на Луне в 2028 году – НАСА

Голоса пенсионеров на выборах пытаются купить за бюджетные деньги - глава МВД

За беспорядками в Киеве и Черкассах не стоят пророссийские силы –Аваков

Президент Алжира назначил премьером министра внутренних дел

Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве

Предварительные слушания по делам Нетаньяху пройдут после выборов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА