В Конгрессе США заявляют о твердой поддержке присоединения Украины к НАТО

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель заявил о твердой поддержке присоединения Украины к НАТО, сообщает посольство Украины в США.

"Выступая в поддержку законопроекта о политике США в отношении непризнания противоправной попытки аннексии Россией Крыма, Конгрессмен подчеркнул, что считает необходимым достижение этой цели, а данный документ является четким сигналом поддержки партнерам США - Украине и соседним с нашим государством странам" – говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

7 марта Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США утвердил и рекомендовал к одобрению полным составом нижней палаты американского парламента проект закона, который определяет политикой США непризнание суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.

"Документ содержит запрет федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или предоставлять любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащее упомянутой политике США" – отмечается в сообщении.