События

01:28 12.03.2019

В Конгрессе США заявляют о твердой поддержке присоединения Украины к НАТО

1 мин читать
В Конгрессе США заявляют о твердой поддержке присоединения Украины к НАТО

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель заявил о твердой поддержке присоединения Украины к НАТО, сообщает посольство Украины в США.

"Выступая в поддержку законопроекта о политике США в отношении непризнания противоправной попытки аннексии Россией Крыма, Конгрессмен подчеркнул, что считает необходимым достижение этой цели, а данный документ является четким сигналом поддержки партнерам США - Украине и соседним с нашим государством странам" – говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

7 марта Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США утвердил и рекомендовал к одобрению полным составом нижней палаты американского парламента проект закона, который определяет политикой США непризнание суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.

"Документ содержит запрет федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или предоставлять любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащее упомянутой политике США" – отмечается в сообщении.

Теги: #сша #конгресс #украина #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:41 12.03.2019
В Запорожье найдено тело новорожденного, открыто дело – полиция

В Запорожье найдено тело новорожденного, открыто дело – полиция

00:13 12.03.2019
США совершат следующую высадку астронавтов на Луне в 2028 году – НАСА

США совершат следующую высадку астронавтов на Луне в 2028 году – НАСА

23:36 11.03.2019
Голоса пенсионеров на выборах пытаются купить за бюджетные деньги - глава МВД

Голоса пенсионеров на выборах пытаются купить за бюджетные деньги - глава МВД

22:59 11.03.2019
За беспорядками в Киеве и Черкассах не стоят пророссийские силы –Аваков

За беспорядками в Киеве и Черкассах не стоят пророссийские силы –Аваков

21:42 11.03.2019
Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве

Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве

19:23 11.03.2019
В Берлине не говорят, предлагал ли вице-президент США Пенс отправить германский флот в Керченский пролив

В Берлине не говорят, предлагал ли вице-президент США Пенс отправить германский флот в Керченский пролив

19:16 11.03.2019
Спецпредставитель США по КНДР отметил прогресс в двусторонних отношениях

Спецпредставитель США по КНДР отметил прогресс в двусторонних отношениях

19:03 11.03.2019
Болтон призывает банки не работать с Мадуро

Болтон призывает банки не работать с Мадуро

18:40 11.03.2019
Трамп запросил $500 млн на помощь партнерам в противостоянии злонамеренному влиянию РФ

Трамп запросил $500 млн на помощь партнерам в противостоянии злонамеренному влиянию РФ

18:38 11.03.2019
Трамп направил в Конгресс проект бюджета, предусматривающий дефицит свыше $1 трлн

Трамп направил в Конгресс проект бюджета, предусматривающий дефицит свыше $1 трлн

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

СБУ ждет от Билецкого конкретных данных о якобы подготовке устранения лидеров "Нацкорпуса" и просит ГБР открыть уголовное дело

Три пассажирских поезда были задержаны из-за блокирования ж/д путей сорванной ветром кровлей в Винницкой области

Порошенко поручил конструкторским бюро разработать ракетное оружие повышенного радиуса действия

Истцы по делу о "Скифском золоте" не имеют отношения к украинским музеям, которые существовали до оккупации Крыма – Минюст Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Алжира назначил премьером министра внутренних дел

Денисова еще не получила ответ Москальковой по поводу операции у Павла Гриба, в ЕС надеются на допуск к нему независимых врачей

Предварительные слушания по делам Нетаньяху пройдут после выборов

ГБР расследует информацию о возможных злоупотреблениях в Бердянской исправительной колонии №77

Президент Алжира отказался от выдвижения своей кандидатуры на пятый срок и принял решение отложить проведение в стране выборов

УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

СБУ ждет от Билецкого конкретных данных о якобы подготовке устранения лидеров "Нацкорпуса" и просит ГБР открыть уголовное дело

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве снизился на 3%, учеба приостановлена в одной школе

Минобороны Украины до конца года завершит первый этап реконструкции технических территорий на трех арсеналах боеприпасов

Сильный ветер повалил ель у Рады и снес часть крыши неподалеку от ст.м. "Золотые ворота"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА