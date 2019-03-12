События

00:41 12.03.2019

В Запорожье найдено тело новорожденного, открыто дело – полиция

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В Запорожье найдено тело новорожденного, открыто дело – полиция

В Запорожье в мусорном баке во дворе многоэтажного дома по ул.Новгородской, 22, найдено тело новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Пластиковый пакет с мертвым младенцем обнаружил 10 марта в мусорном баке местный житель.

Как сообщила руководитель пресс-службы Екатерина Людвик, тело младенца отправлено на экспертизу, полиция разыскивает его мать. Открыто уголовное производство по ст.117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

Теги: #младенец #украина #убийство #запорожье
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