В Запорожье найдено тело новорожденного, открыто дело – полиция

В Запорожье в мусорном баке во дворе многоэтажного дома по ул.Новгородской, 22, найдено тело новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Пластиковый пакет с мертвым младенцем обнаружил 10 марта в мусорном баке местный житель.

Как сообщила руководитель пресс-службы Екатерина Людвик, тело младенца отправлено на экспертизу, полиция разыскивает его мать. Открыто уголовное производство по ст.117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).