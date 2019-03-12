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00:13 12.03.2019

США совершат следующую высадку астронавтов на Луне в 2028 году – НАСА

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США совершат следующую высадку астронавтов на Луне в 2028 году – НАСА

США планируют совершить очередную пилотируемую миссию на Луну в 2028 году, следует из опубликованного в понедельник проекта бюджета американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

"Мы отправимся на Луну в следующем десятилетии с инновационными, новыми технологиями и системами, чтобы исследовать больше мест на поверхности Луны, чем когда-либо прежде, - заявил в понедельник глава НАСА Джим Брайденстайн, говоря о бюджете космического агентства. - На этот раз, когда мы отправимся на Луну, мы там останемся. Мы будем использовать то, что мы узнаем на Луне, для следующего гигантского прыжка - отправки астронавтов на Марс".

При этом планируется, что пребывание будущей экспедиции на Луну продлится около недели.

Дж.Брайденстайн подчеркнул, что успешное осуществление лунной программы должно стать предтечей планируемого в 2030-х годах "амбициозного" пилотируемого полета на Марс.

НАСА запросило на 2020 финансовый год, который начинается в 1 октября, бюджет в размере $21 млрд. Это на 6% больше прошлогоднего. В рамках него предполагается выделить $363 млн на финансирование программ частных американских компаний, которые разрабатывают космические корабли для доставки грузов и полетов астронавтов на Луну. В целом на лунную программу предполагается выделение до 50% средств бюджета НАСА.

При этом глава НАСА отметил, что бюджет американского космического агентства "позволит обеспечить полеты на Луну совместно с международными партнерами и коммерческими партнерами".

Как сообщалось, в среднесрочной перспективе НАСА предполагает вывод на орбиту Луны станции Gateway, которая станет базой для будущих полетов астронавтов на посадочных аппаратах на поверхность спутника Земли.

Ее строительство на лунной орбите должно начаться в 2022 году, а первый пилотируемый полет на орбиту спутника Земли планируется в 2024 год.

Как сообщалось, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о планах возобновления пилотируемых экспедиций на Луну, которые завершились после полете космического корабля "Аполлон-17" в 1972 году. Впервые посадку астронавтов на поверхность Луны 20 июля 1969 года совершил американский пилотируемый космический корабль "Аполлон-11". На поверхность Луны вступили командир посадочного модуля "Аполлона" Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин.

Теги: #сша #космос #наса #луна
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