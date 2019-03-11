За беспорядками в Киеве и Черкассах не стоят пророссийские силы –Аваков

Министр внутренних дел Украины не видит российской подоплёки в инцидентах, произошедших в минувшую субботу в Черкассах и Киеве.

В понедельник вечером в эфире "Свободы слова" на ICTV министр, комментируя информацию о том, что эти инциденты могли быть инспирированы российской стороной, сказал: "Та это чушь, я думаю".

Министр добавил: "Эти молодые люди (инициировавшие беспорядки -ИФ) решили, что они могут переходить границы... Нельзя заявлять об одном преступлении, совершая другое".

А.Аваков выразил обеспокоенность тем, что накануне выборов "каждый переходит свои "красные линии". "Когда все сходят с ума, мы (полиция -ИФ) спокойно делаем свою работу", сказал министр.

В целом глава МВД вновь заявил о недопустимости силового разрешения ситуации в ходе предвыборной кампании и самих выборов. "Никакой другой силы, кроме государственной, мы не позволим применять", подытожил А.Аваков.

10 марта в Нацполиции сообщили, что в результате столкновения представителей "Национального корпуса" с правоохранителями в Черкассах пострадали 22 правоохранителей, часть из которых получили медицинскую помощь на месте, еще 19 были направлены в медучреждения.

По факту произошедших в субботу событий на площади Дружбы народов в Черкассах правоохранители задержали двух наиболее активных лиц, подозреваемых в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка.

В тот же день в пресс-службе МВД Украины сообщили, что по факту произошедших в субботу событий на площади Дружбы народов в Черкассах правоохранители задержали двух наиболее активных лиц, подозреваемых в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка.