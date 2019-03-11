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22:18 11.03.2019

Президент Алжира назначил премьером министра внутренних дел

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Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в понедельник назначил главу МВД Нуреддина Бедуи премьер-министром, сообщает агентство APS.

По его данным, алжирский лидер поручил Н.Бедуи сформировать новое правительство.

Он сменит на этом посту Ахмеда Уяхью, отставку которого ранее принял А.Бутефлика.

Ранее 82-летний президент Алжира объявил о решении отказаться от планов выдвижения своей кандидатуры на пятый президентский срок. При этом он сообщил о решении отложить на более поздний срок проведение в стране выборов. Изначально они были намечены на 18 апреля этого года.

А.Бутефлика заявил, что создаст новое правительство и специальное ведомство, которые будут работать над новой конституцией, в которой будут учтены требования участников протестов. По его словам, после этого в Алжире пройдет референдум по этому документу.

Решение А.Бутефлики отказаться от участия в выборах последовало на фоне продолжающихся в Алжире массовых протестов против главы государства.

10 февраля 2019 года А.Бутефлика объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах этого года. После этого на улицы ряда городов вышли недовольные этим решение жители страны.

А.Бутефлика занимает пост главы государства с 1999 года. Он страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году он перенес инсульт.

Теги: #президент #правительство #алжир
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