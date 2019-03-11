События

21:42 11.03.2019

Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве

1 мин читать
Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве

Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе в Конгресс США предлагает направить $9,6 млрд для содействия миссиям Минобороны США в киберпространстве, говорится в тексте документа, опубликованном в понедельник на сайте Белого дома.

"В бюджете отводится высокий приоритет кибербезопасности и кибероперациям, он запрашивает более $9,6 млрд в 2020 году, чтобы способствовать трем ключевым миссиям министерства обороны в киберпространстве", - говорится в документе.

Тремя ключевыми миссиями Пентагона в киберпространстве в документе называются защита собственных информационных систем, поддержка целей военного командования и защита государства.

Эти инвестиции, говорится в документе, предоставят необходимые ресурсы для наращивания потенциала США в киберпространстве, инвестиций в трудовые ресурсы в этой сфере и сохранения высоких стандартов кибербезопасности в США.

Кроме того, предлагаемый бюджет "поддерживает создание" американских космических сил.

Также бюджет предполагает "усовершенствование средств ядерного сдерживания" США, в частности, инвестиции в стратегические бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты и другие вооружения.

Белый дом в понедельник опубликовал бюджетный запрос Конгрессу США на 2020 финансовый год с расходами $4,7 трлн. В их числе расходы на сумму $8,6 млрд на строительство заграждений на границе с Мексикой.

Как пишет агентство Bloomberg, проект почти наверняка будет отклонен, после чего последуют длительные переговоры, которые могут завершиться очередной приостановкой работы правительства.

Теги: #бюджет #кибербезопасность #запрос #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:23 11.03.2019
В Берлине не говорят, предлагал ли вице-президент США Пенс отправить германский флот в Керченский пролив

В Берлине не говорят, предлагал ли вице-президент США Пенс отправить германский флот в Керченский пролив

19:16 11.03.2019
Спецпредставитель США по КНДР отметил прогресс в двусторонних отношениях

Спецпредставитель США по КНДР отметил прогресс в двусторонних отношениях

19:03 11.03.2019
Болтон призывает банки не работать с Мадуро

Болтон призывает банки не работать с Мадуро

18:40 11.03.2019
Трамп запросил $500 млн на помощь партнерам в противостоянии злонамеренному влиянию РФ

Трамп запросил $500 млн на помощь партнерам в противостоянии злонамеренному влиянию РФ

18:38 11.03.2019
Трамп направил в Конгресс проект бюджета, предусматривающий дефицит свыше $1 трлн

Трамп направил в Конгресс проект бюджета, предусматривающий дефицит свыше $1 трлн

10:16 11.03.2019
Трамп просит в 2020г $8,6 млрд на стену на границе с Мексикой в рамках проекта бюджета

Трамп просит в 2020г $8,6 млрд на стену на границе с Мексикой в рамках проекта бюджета

08:47 11.03.2019
Суд приговорил Манафорта почти к четырем годам тюрьмы

Суд приговорил Манафорта почти к четырем годам тюрьмы

07:33 11.03.2019
Трамп просит в 2020г $8,6 млрд на стену на границе с Мексикой в рамках проекта бюджета

Трамп просит в 2020г $8,6 млрд на стену на границе с Мексикой в рамках проекта бюджета

03:43 11.03.2019
Госдеп США подтвердил гибель восьми граждан США в результате крушения самолета в Эфиопии

Госдеп США подтвердил гибель восьми граждан США в результате крушения самолета в Эфиопии

14:40 10.03.2019
"Интернет-тролли" из России меняют способы воздействия на выборы в США

"Интернет-тролли" из России меняют способы воздействия на выборы в США

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

СБУ ждет от Билецкого конкретных данных о якобы подготовке устранения лидеров "Нацкорпуса" и просит ГБР открыть уголовное дело

Три пассажирских поезда были задержаны из-за блокирования ж/д путей сорванной ветром кровлей в Винницкой области

Порошенко поручил конструкторским бюро разработать ракетное оружие повышенного радиуса действия

Истцы по делу о "Скифском золоте" не имеют отношения к украинским музеям, которые существовали до оккупации Крыма – Минюст Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Алжира назначил премьером министра внутренних дел

Денисова еще не получила ответ Москальковой по поводу операции у Павла Гриба, в ЕС надеются на допуск к нему независимых врачей

Предварительные слушания по делам Нетаньяху пройдут после выборов

ГБР расследует информацию о возможных злоупотреблениях в Бердянской исправительной колонии №77

Президент Алжира отказался от выдвижения своей кандидатуры на пятый срок и принял решение отложить проведение в стране выборов

УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

СБУ ждет от Билецкого конкретных данных о якобы подготовке устранения лидеров "Нацкорпуса" и просит ГБР открыть уголовное дело

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве снизился на 3%, учеба приостановлена в одной школе

Минобороны Украины до конца года завершит первый этап реконструкции технических территорий на трех арсеналах боеприпасов

Сильный ветер повалил ель у Рады и снес часть крыши неподалеку от ст.м. "Золотые ворота"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА