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21:09 11.03.2019

Денисова еще не получила ответ Москальковой по поводу операции у Павла Гриба, в ЕС надеются на допуск к нему независимых врачей

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Денисова еще не получила ответ Москальковой по поводу операции у Павла Гриба, в ЕС надеются на допуск к нему независимых врачей

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с заместителем главы миссии Евросоюза в Украине Анникой Вальдеманн сообщила, что до сих пор не получила ответ от российского омбудсмена Татьяны Москальковой относительно возможности проведения срочной операции украинцу Павлу Грибу.

"Обсудили вопрос о необходимости проведения срочной операции 20-летнему политзаключенному Павлу Грибу, которого удерживают в Ростове-на-Дону. (…) Я сообщила, что направила ходатайство уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой о необходимости неотложной операции Павла в больнице, но ответа пока не получила", - написала украинский омбудсмен на своей странице в Фейсбуке в понедельник вечером.

По ее словам, А.Вальдеманн отметила, что она разделяет оценку относительно серьезного состояния П.Гриба, и выразила надежду, что к нему допустят независимых врачей синхронно с допуском медиков к руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому.

На встрече также поднимался вопрос оказания медицинской помощи трем раненым военнопленным морякам: Василию Сороке, Андрею Эйдеру и Андрею Артеменко.

"По информации от Москальковой, Василию Сороке уже сделали предоперационное обследование, но саму операцию почему-то затягивают. Это создает риск для его инвалидности, ведь времени для откладывания хирургического вмешательства нет", - выразила обеспокоенность Л.Денисова.

Кроме того, она подчеркнула, что крымскому татарину Эдему Бекирову, который находится в тяжелом состоянии в симферопольском СИЗО, на территории временно оккупированного Крыма, также нужна квалифицированная помощь врачей и надлежащие условия содержания.

"Высказала просьбу о продолжении давления Европейского Союза на РФ относительно соблюдения норм международного гуманитарного права", - указала украинский омбудсмен.

Теги: #ес #замглавы #омбудсмен #встреча
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