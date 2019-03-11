Предварительные слушания по делам Нетаньяху пройдут после выборов

Предварительные слушания по трем делам, в рамках которых против премьер-министра Израиля могут выдвинуть обвинения в коррупции, состоятся после выборов, запланированных на 9 апреля, но не позднее 10 июля, пишет газета "Таймс оф Исраэл".

Так, генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил, что следственные материалы по делам будут изъяты у следователей до 10 апреля. Таким образом, он удовлетворил просьбу адвокатов Б.Нетаньяху. Они настаивали на таком решении, мотивируя его возможностью утечек в прессу, что может повлиять на результаты выборов. После этого материалы следствию вернут следователям.

Также он заявил, что предварительные слушания, участие в которых должен принять сам премьер и другие подозреваемые в рамках дел, должны состояться в течение трех месяцев после передачи следствию изъятых материалов, таким образом, это должно состояться не позднее 10 июля.

В конце февраля сообщалось, что генпрокурор страны Авихай Мандельблит сообщил о намерении предъявить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

В рамках "дела 1000" Б.Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.

В "деле 2000" Б.Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.