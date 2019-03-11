События

20:57 11.03.2019

Предварительные слушания по делам Нетаньяху пройдут после выборов

2 мин читать
Предварительные слушания по делам Нетаньяху пройдут после выборов

Предварительные слушания по трем делам, в рамках которых против премьер-министра Израиля могут выдвинуть обвинения в коррупции, состоятся после выборов, запланированных на 9 апреля, но не позднее 10 июля, пишет газета "Таймс оф Исраэл".

Так, генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил, что следственные материалы по делам будут изъяты у следователей до 10 апреля. Таким образом, он удовлетворил просьбу адвокатов Б.Нетаньяху. Они настаивали на таком решении, мотивируя его возможностью утечек в прессу, что может повлиять на результаты выборов. После этого материалы следствию вернут следователям.

Также он заявил, что предварительные слушания, участие в которых должен принять сам премьер и другие подозреваемые в рамках дел, должны состояться в течение трех месяцев после передачи следствию изъятых материалов, таким образом, это должно состояться не позднее 10 июля.

В конце февраля сообщалось, что генпрокурор страны Авихай Мандельблит сообщил о намерении предъявить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

В рамках "дела 1000" Б.Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.

В "деле 2000" Б.Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.

Теги: #слушания #премьер_министр #выборы #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:32 11.03.2019
Президент Алжира отказался от выдвижения своей кандидатуры на пятый срок и принял решение отложить проведение в стране выборов

Президент Алжира отказался от выдвижения своей кандидатуры на пятый срок и принял решение отложить проведение в стране выборов

19:39 11.03.2019
УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

19:36 11.03.2019
УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

18:33 11.03.2019
ЦИК утвердила сметы 7 избирательных округов на 42 млн гривен

ЦИК утвердила сметы 7 избирательных округов на 42 млн гривен

18:25 11.03.2019
Увольнение мародеров и отмена срочной службы: Гриценко рассказал, о первых решениях в случае избрания президентом

Увольнение мародеров и отмена срочной службы: Гриценко рассказал, о первых решениях в случае избрания президентом

17:30 11.03.2019
Кабмин внес в СНБО предложения по санкциям к иностранцам, которые в марте 2018 были наблюдателями на выборах президента РФ в Крыму

Кабмин внес в СНБО предложения по санкциям к иностранцам, которые в марте 2018 были наблюдателями на выборах президента РФ в Крыму

16:44 11.03.2019
"Пожизненная тюрьма без права амнистии": Гриценко рассказал, что будет с судьями-взяточниками в случае его победы на выборах

"Пожизненная тюрьма без права амнистии": Гриценко рассказал, что будет с судьями-взяточниками в случае его победы на выборах

16:27 11.03.2019
Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1 млн грн для внесения залога в ЦИК

Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1 млн грн для внесения залога в ЦИК

16:12 11.03.2019
Полиция расследует более 140 связанных с выборами уголовных производств

Полиция расследует более 140 связанных с выборами уголовных производств

16:02 11.03.2019
Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1млн грн для внесения залога в ЦИК

Полиция расследует дело о якобы одалживании жителями села кандидату в президенты Юрию Тимошенко 1млн грн для внесения залога в ЦИК

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

СБУ ждет от Билецкого конкретных данных о якобы подготовке устранения лидеров "Нацкорпуса" и просит ГБР открыть уголовное дело

Три пассажирских поезда были задержаны из-за блокирования ж/д путей сорванной ветром кровлей в Винницкой области

Порошенко поручил конструкторским бюро разработать ракетное оружие повышенного радиуса действия

Истцы по делу о "Скифском золоте" не имеют отношения к украинским музеям, которые существовали до оккупации Крыма – Минюст Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Денисова еще не получила ответ Москальковой по поводу операции у Павла Гриба, в ЕС надеются на допуск к нему независимых врачей

ГБР расследует информацию о возможных злоупотреблениях в Бердянской исправительной колонии №77

СБУ ждет от Билецкого конкретных данных о якобы подготовке устранения лидеров "Нацкорпуса" и просит ГБР открыть уголовное дело

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве снизился на 3%, учеба приостановлена в одной школе

Минобороны Украины до конца года завершит первый этап реконструкции технических территорий на трех арсеналах боеприпасов

Сильный ветер повалил ель у Рады и снес часть крыши неподалеку от ст.м. "Золотые ворота"

Три пассажирских поезда были задержаны из-за блокирования ж/д путей сорванной ветром кровлей в Винницкой области

В Житомирской области обломком кровли убило женщину, в Николаеве дерево упало на маршрутку

Порошенко поручил конструкторским бюро разработать ракетное оружие повышенного радиуса действия

В ужгородском Невицком замке ветром сорвало крышу одной из башен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА