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19:13 11.03.2019

СБУ ждет от Билецкого конкретных данных о якобы подготовке устранения лидеров "Нацкорпуса" и просит ГБР открыть уголовное дело

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СБУ ждет от Билецкого конкретных данных о якобы подготовке устранения лидеров "Нацкорпуса" и просит ГБР открыть уголовное дело

Служба безопасности Украины ждет обнародования конкретных данных от лидера партии "Национальный корпус", народного депутата Андрея Билецкого о якобы подготовке со стороны СБУ физического устранения лидеров этой организации, а также обращается в Государственное бюро расследований относительно открытия уголовного производства.

"Мы с нетерпением ожидаем обнародования хоть каких-то конкретных данных, на которых базируются эти серьезнейшие обвинения, которые, после их квалификации, должны быть проверены в рамках уголовного производства с обязательным доведением до общественности его результатов. В связи с изложенным Служба официально обращается к ГБР Украины зарегистрировать соответствующее уголовное производство", - говорится в официальном заявлении СБУ, распространенном в понедельник вечером.

В спецслужбе отметили, что "с удивлением ознакомились" с заявлением А.Билецкого о якобы подготовке СБУ к физическому уничтожению лидеров "Национального корпуса".

"Очень жаль, что народный депутат Украины, лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий позволяет манипулировать собой", - сожалеют в СБУ.

Ранее в понедельник А.Билецкий заявил, что власти готовят физическое устранение лидеров "Национального корпуса". Он утверждает, что по команде президента Украины Петра Порошенко заместитель главы СБУ Виктор Кононенко через криминальных авторитетов готовит нападения и даже физическое уничтожение лидеров "Нацкорпуса" и "Национальных дружин".

"Я назову конкретные имена и фамилии, пусть подают в суд. Заказчиком выступает президент Порошенко, исполнителем выступает заместитель главы СБУ Виктор Кононенко с псевдонимом "Латыш", который через Илью по прозвищу "Кочевник" отвечает за связи с криминальными авторитетами "Нариками", "Аликами", "Эмилями" из Днепропетровской области. Через этого Илью Кочевника будет сделан заказ на уничтожение или физическое давление на руководителей нашего движения. "Нарик" будет давать своих бойцов на всю эту историю", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

А.Билецкий также сообщил, что, по его данным, администрация президента Украины оказывает огромное давление на Госбюро расследований, чтобы открыть дело о том, что "Национальный корпус" и "Национальные дружины" являются преступными организациями.

Позднее заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе сообщил на брифинге, что в Национальную полицию Украины пока не поступало заявлений от А.Билецкого о возможной угрозе его жизни и жизням других лидеров "Нацкорпуса".

Теги: #реакция #сбу #билецкий
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