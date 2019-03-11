Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве снизился на 3%, учеба приостановлена в одной школе

В Киеве показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за 10-ю неделю года снизился на 3% по сравнению с предыдущей и ниже эпидемиологического порога на 52,3%, сообщает Киевская горгосадминистрация со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

По его данным, за отчетную неделю заболели 7950 детей и 4160 взрослых, в медучреждения госпитализированы 142 человека, в том числе 129 детей.

По информации департамента образования и науки, в Киеве на данный момент приостановлен образовательный процесс в 4 учреждениях общего среднего образования (34 класса), из них полностью - в одной школе, частично - в 3-х. Так, учеба приостановлена частично в школах Деснянского, Соломенского и Шевченковского районов (в каждом – по одной школе), полностью – в одной школе в Днепровском районе столицы.