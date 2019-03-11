Сильный ветер повалил ель у Рады и снес часть крыши неподалеку от ст.м. "Золотые ворота"

Возле здания Верховной Рады в понедельник упала ель, а на улице Лысенко, прилегающей к станции метро "Золотые ворота" в Киеве, слетела часть крыши здания из-за сильных порывов ветра.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, высокая ель обрушилась возле здания парламента "под куполом" по улице Грушевского, 5, перекрыв один из въездов во внутренний двор, а также подход к одному из подъездов.

По информации СМИ, дерево уже распилили и освободили от него проезд.

Кроме того, согласно сообщению Киевской городской государственной администрации, на улице Лысенко, 4, неподалеку от станции метро "Золотые ворота" ветер сорвал часть крыши здания. Никто не пострадал. Сорванная часть крыши повредила два припаркованных автомобиля.