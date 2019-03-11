События

16:24 11.03.2019

В Житомирской области обломком кровли убило женщину, в Николаеве дерево упало на маршрутку

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В г.Коростышев Житомирской области фрагментом сорванной ветром кровли убило женщину, ее дочь получила тяжелые травмы.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, информация о происшествии поступила на номер "101" в 12:04 понедельника.

"Из-за сильных порывов ветра c технического помещения здания магазина "Фуршет" сорвало кровлю – металлический лист размером 11х14 метров, который упал на двух женщин. В результате непогоды на месте происшествия погибла мать и тяжело травмирована ее дочь 1995 года рождения", - сказано в сообщении.

Спасатели провели работы по извлечению из-под обломков кровли обеих женщин.

Сейчас пострадавшая дочь в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении городской больницы.

Сотрудники ГСЧС проводят работы по укреплению кровли.

По информации ГСЧС, до конца суток в Житомирской области ожидаются порывы ветра 25-27 м/с.

Кроме того, как сообщает главное управление ГСЧС в Николаевской области на странице в соцсети Фейсбук, в 13:49 спасателям поступила информация о том, что в г.Николаев на пересечении ул.Пограничная (Чигрина) и ул.Садовая дерево упало на маршрутное такси во время движения.

"Во время происшествия в транспортном средстве находилось около 15 человек. С травмами различной степени двух несовершеннолетних детей и взрослого мужчины госпитализировали в лечебные учреждения. Парамедик Главного управления ГСЧС оказала первую помощь одной из пассажирок", – сказано в сообщении.

Спасатели с помощью спецоборудования распилили и убрали дерево с проезжей части.

В ГСЧС призывают граждан в целях безопасности важно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и зданий, а также избегать пребывания у строящихся или ремонтируемых зданий, обходить шаткие сооружения.

Ранее в этот день в г.Хмельник Винницкой области на местную жительницу упало дерево, причинив ей повреждения, несовместимые с жизнью.

Также в течение суток в Виннице в результате падения части дерев погиб 11-летний ребенок, а в Одессе произошло разрушение части стены новостройки, в результате чего травмирован пожилой человек.

В г.Ужгороде (Закарпатская обл.) в одной из башен старинного Невицкого замка сильными порывами ветра сорвало крышу. А в г.Чортков Тернопольской области ветром сорвало около 500 кв. м кровли со здания отеля.

С воскресенья в регионах Украины фиксируются сильные порывы ветра.

Теги: #непогода #жертвы #украина #гсчс
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