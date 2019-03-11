События

15:24 11.03.2019

В ужгородском Невицком замке ветром сорвало крышу одной из башен

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С одной из башен старинного Невицкого замка в Ужгороде (Закарпатская обл.) сильными порывами ветра сорвало крышу.

"Сообщаем – все, крыша упала в ночь с 10 на 11.03.2019", - сообщается на странице Невицкого замка в Facebook в понедельник.

В сообщении также отмечается, что основа крыши сделана в 20-х годах XX века, а последняя реставрация была в конце 60-х годов.

Закарпатская областная государственная администрация сообщает, что на нынешний год запланирована реставрация памятника архитектуры. Общая сумма финансирования проекта составит более 11 млн грн.

В сообщении ОГА также отмечается, что в связи с происшествием временно будет ограничен доступ туристов в замок.

Невицкий замок был сооружен в 13-14 веках. Он является памятником архитектуры и градостроения национального значения.

С воскресенья в регионах Украины фиксируются сильные порывы ветра.

Теги: #ужгород #непогода
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