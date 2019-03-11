Истцы по делу о "Скифском золоте" не имеют отношения к украинским музеям, которые существовали до оккупации Крыма – Минюст Украины

В Министерстве юстиции Украины заявляют, что зарегистрированные по российскому законодательству так называемые "русские крымские музеи", которые являются истцами по делу о возвращении в Украину экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" (так называемое "Скифское золото"), не имеют отношения к тем правоотношениям, по которым артефакты были переданы в Нидерланды.

"Это, в нашем понимании, ненадлежащий истец, на что мы сразу обратили внимание суда. Особая циничность позиции представителей так называемых крымских музеев заключается в том, что они в своих доводах полагаются на украинское законодательство и считают, что именно по украинскому законодательству они имеют право на хранение этих объектов", - цитирует пресс-служба Минюста заместителя министра Сергея Петухова.

По словам замминистра, истцы по делу, представляющие позицию России, уже не являются юридическими лицами.

"Они являются фантомными юридическими лицами, которые существуют только на бумаге и только для целей этого процесса. Фактически, они не имеют отношения к украинским музеям, которые существовали до момента оккупации Крыма", - подчеркивает С.Петухов.

По его мнению, требования истцов противоречат положениям международного права, в частности конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 года, и положениям украинского законодательства, закрепляющим право собственности государства на спорные музейные объекты.

Как сообщалось, выставка "Крым – золотой остров в Черном море" в музее Алларда Пирсона была сформирована из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, состоявшуюся после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию.

По словам министра юстиции Украины Павла Петренко, на территории Королевства Нидерланды находится более 565 музейных предметов коллекции "Крым. Золотой остров в Черном море" из Музейного фонда Украины. В основном это археологические находки. Страховая стоимость коллекции - 10 млн евро.

В Минкультуры РФ 10 сентября 2014 года заявили, что экспонаты "скифского золота" из киевских музеев возвращены в Киев, предметы из крымских музеев остаются в Голландии после совместной выставки в амстердамском музее.

Официальная позиция Украины – "экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина".

В начале декабря 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на музейные экспонаты выставки "Крым - золотой остров в Черном море", а в Интерпол направлены документы для объявления арестованного имущества в международный розыск.

14 декабря 2016 года Окружной административный суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции "Крым - золотой остров в Черном море" (так называемое "скифское золото") должны быть возвращены в Украину.

В Апелляционном суде Амстердама 11 марта 2019г начинаются слушания дела по возвращению в Украину "скифского золота"