В Мариуполе пройдут антитеррористические мероприятия, горожан просят не покидать дома

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил предупреждают жителей Мариуполя (Донецкая обл.) о проведении Службой безопасности Украины 13-14 марта комплекса превентивных мероприятий по противодействию террористическим и диверсионным угрозам в городе.

"… Командование объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное. В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и прочее)", - сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

В информации подчеркивается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированы командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

"Ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем. В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщайте по адресу дежурных служб: - 2 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел. ном.: 0629-52-53-94; - ГУ НПУ в Донецкой области, тел. ном.: 102, 0629-51-98-01. Просим не паниковать и соблюдать требования личной безопасности", - призвали в пресс-центре штаба ООС.