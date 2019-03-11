СБУ получила очередные доказательства участия военных ВС РФ в боевых действиях на Донбассе

Сотрудники контрразведки СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины получили очередные доказательства участия военнослужащих ВС Российской Федерации в боевых действиях на территории временно оккупированной территории Луганской области, которые предоставил решивший вернуться на подконтрольную украинской власти территорию бывший боевик.

"Оперативники спецслужбы установили, что на начало 2016 года житель Стаханова вступил в ряды незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов. Сначала мужчина служил в так называемой инженерно-саперной роте, дислоцированной в оккупированном Луганске, а затем в "4-й отдельной мотострелковой бригаде". По показаниям перебежчика командирами обоих подразделений являлись кадровые военные ВС РФ", - сообщает в понедельник пресс-центр СБ Украины.

В частности, говорится в информации, один из россиян лично руководил военными учениями террористов на территории оккупированного Лутугинского района и отвечал за перемещение российской спецтехники из Таганрога Ростовской области в Луганск

"После физических издевательств и моральных унижений от "руководящего состава", боевик осознал ошибочность своего решения и решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию. Военнослужащие ВСУ задержали мужчину при пересечении линии разграничения и передали сотрудникам Службы безопасности Украины", - рассказали в спецслужбе.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации) бывший боевик активно сотрудничает со следствием и дает показания о преступлениях российских военных и их марионеток в ОРДЛО.