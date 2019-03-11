САП сообщила о подозрении мэру Труханову

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении городскому голове Одессы Геннадию Труханову по статье о декларировании недостоверной информации.

"В ходе следственных действий в понедельник Труханов уведомлен о подозрении по ст.366-1 Уголовного кодекса по факту декларирования недостоверной информации", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе САП в понедельник.

Как сообщалось, в конце февраля 2019 года Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст.368-2 УК Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Как заявило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), решение КС о признании неконституционной статьи УК о незаконном обогащении повлечет закрытие всех расследуемых по этой статье уголовных производств, возобновить соответствующие расследования в дальнейшем уже будет невозможно.

После этого 6 марта НАБУ сообщило о закрытии уголовного производства по факту незаконного обогащения Г.Труханова. В Бюро напомнили, что мэр Одессы "уже обвиняется в завладении 185 млн грн городского бюджета", соответствующее дело слушается в Малиновском районном суде г.Одессы.

"Решение КС о признании неконституционной ст.368-2 к этому судебному процессу отношения не имеет, поскольку должностное лицо обвиняется в коррупционном преступлении по другой статье - ч.5 ст.191 УК Украины. Детективы НАБУ также продолжают расследование других фактов возможной противоправной деятельности главы Одесской мэрии", - говорится в сообщении.

В сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекса госпредприятия "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая, в свою очередь, в начале 2016 года заплатила за этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, 11,5 млн грн.

Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности. Однако детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания.

14 февраля 2018 года Г.Труханов и его заместитель Павел Вугельман были задержаны в Международном аэропорту "Борисполь" по подозрению в завладении средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением по приобретению и передаче в коммунальную собственность помещений бывшего завода "Краян".

По результатам расследования были уведомлены о подозрении несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководители и учредители некоторых предприятий по ч.5 ст.191 УК (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

16 февраля Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство антикоррупционных органов об аресте Г.Труханова с альтернативой в 50 млн грн и отпустил его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова (фракция БПП).

В марте Соломенский районный суд Киева возобновил арест 185 млн грн, которые были уплачены из городского бюджета Одессы за здание ОАО ХК "Краян", и принял решение об их передаче в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

8 октября 2018 года САП направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве относительно Одесского городского головы Г.Труханова и других чиновников Одесского городского совета по факту завладения средствами городского бюджета при покупке зданий ОАО "ХК "Краян".