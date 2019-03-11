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12:54 11.03.2019

Окружной админсуд отрыл производство в деле относительно несоответствия Авакова требованиям к членам правительства

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Окружной админсуд отрыл производство в деле относительно несоответствия Авакова требованиям к членам правительства

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману относительно непредоставления в Верховную Раду представления об увольнении руководителя МВД Арсена Авакова.

Как сообщила пресс-служба суда, "истец просит признать противоправными действия А.Авакова, а именно нарушение положений статьи 7 закона Украины "О Кабинете министров", что касается требований к членам правительства".

В то же время истец просит суд признать противоправной деятельность премьер-министра относительно неосуществления контроля за деятельностью руководителя МВД, непредоставления в парламент представления об увольнении министра А.Авакова, а также просит суд обязать руководителя Кабмина внести в парламент соответствующее представление.

Суд рассмотрит дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон. Как известно, упрощенное исковое производство предназначено для рассмотрения дел незначительной сложности и других дел, для которых приоритетным является быстрое решение дела. Согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, суд рассматривает дела по правилам упрощенного искового производства в течение разумного срока, но не более шестидесяти дней со дня открытия производства.

Теги: #гройсман #суд #аваков #кабмин
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