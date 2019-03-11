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11:39 11.03.2019

Депутат Дубиль снова не явился в ГБР на допрос

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Депутат Дубиль снова не явился в ГБР на допрос

 Народный депутат Украины Валерий Дубиль (фракция "Батькивщина") не явился в понедельник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), где его ждали на 10 часов утра.

"Дубиль был вызван на допрос в понедельник на 10 утра. По состоянию на это время он не явился", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ГБР в 11.50 понедельника.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что ГБР 28 февраля вызвало на допрос народного депутата В.Дубиля в деле о подкупе избирателей.

По словам Ю.Луценко, к В.Дубилю есть претензии, поскольку "именно он, по имеющимся у нас доказательствам, в том числе, аудио, записанным законным способом СБУ, координировал и организовывал оплату технологов, в том числе из РФ, которые организовывали "сетку" для выборов, которая финансировалась не из избирательного фонда".

По данным генпрокурора, суммы финансирования исчисляются "сотнями миллионов".

Депутат не явился на допросы 28 февраля и 4 марта.

Директор ГБР Роман Труба пояснял, что В.Дубиля вызывают на допрос в ГБР в качестве свидетеля, он является субъектом расследования дела по избирательным "сеткам". "Действительно, мы вызывает этого депутата на допрос. Но хочу заметить, что мы вызываем его в качестве свидетеля", - сказал он.

Теги: #гбр #дубиль #допрос
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