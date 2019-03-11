Апелляционный суд Амстердама в понедельник начнет рассмотрение дела о возвращении в Украину "Скифского золота"

В Апелляционном суде Амстердама в понедельник начинаются слушания дела по возвращению в Украину экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" (так называемое "Скифское золото"), сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.

"Сегодня в Апелляционном суде Амстердама начинаются слушания дела по возвращению в Украину экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" более известной как "Скифское золото". Представляю на нем правительство, а также культурное и музейное сообщество Украина. Буду говорить о том, насколько важно вернуть в Национальный музей истории Украины эти уникальные артефакты, а также отвечать на те вопросы, которые беспокоят как представителей СМИ, так и общество", - написал Е.Нищук на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Он отметил, что "дело является очень сложным" и длится не первый год.

"Министерство культуры привлечено к этому процессу с самого начала, непосредственно прилагая усилия к защите тех предметов, которые являются объектом этого судебного процесса и нашего культурного и исторического наследия", - подчеркнул министр.

По его словам, с украинской стороны представлена большая делегация: представители в Министерства культуры, других министерств, посол Украины, и украинская музейная сообщество.

"На нашей стороне правда. И мы верим в победу", - добавил он.

Как сообщалось, выставка "Крым – золотой остров в Черном море" в музее Алларда Пирсона была сформирована из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, состоявшуюся после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию.

По словам министра юстиции Украины Павла Петренко, на территории Королевства Нидерланды находится более 565 музейных предметов коллекции "Крым. Золотой остров в Черном море" из Музейного фонда Украины. В основном это археологические находки. Страховая стоимость коллекции - 10 млн евро.

В Минкультуры РФ 10 сентября 2014 года заявили, что экспонаты "скифского золота" из киевских музеев возвращены в Киев, предметы из крымских музеев остаются в Голландии после совместной выставки в амстердамском музее.

Официальная позиция Украины – "экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина".

В начале декабря 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на музейные экспонаты выставки "Крым - золотой остров в Черном море", а в Интерпол направлены документы для объявления арестованного имущества в международный розыск.

14 декабря 2016 года Окружной административный суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции "Крым - золотой остров в Черном море" (так называемое "скифское золото") должны быть возвращены в Украину.