События

11:30 11.03.2019

Апелляционный суд Амстердама в понедельник начнет рассмотрение дела о возвращении в Украину "Скифского золота"

2 мин читать
Апелляционный суд Амстердама в понедельник начнет рассмотрение дела о возвращении в Украину "Скифского золота"

В Апелляционном суде Амстердама в понедельник начинаются слушания дела по возвращению в Украину экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" (так называемое "Скифское золото"), сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.

"Сегодня в Апелляционном суде Амстердама начинаются слушания дела по возвращению в Украину экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" более известной как "Скифское золото". Представляю на нем правительство, а также культурное и музейное сообщество Украина. Буду говорить о том, насколько важно вернуть в Национальный музей истории Украины эти уникальные артефакты, а также отвечать на те вопросы, которые беспокоят как представителей СМИ, так и общество", - написал Е.Нищук на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Он отметил, что "дело является очень сложным" и длится не первый год.

"Министерство культуры привлечено к этому процессу с самого начала, непосредственно прилагая усилия к защите тех предметов, которые являются объектом этого судебного процесса и нашего культурного и исторического наследия", - подчеркнул министр.

По его словам, с украинской стороны представлена большая делегация: представители в Министерства культуры, других министерств, посол Украины, и украинская музейная сообщество.

"На нашей стороне правда. И мы верим в победу", - добавил он.

Как сообщалось, выставка "Крым – золотой остров в Черном море" в музее Алларда Пирсона была сформирована из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, состоявшуюся после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию.

По словам министра юстиции Украины Павла Петренко, на территории Королевства Нидерланды находится более 565 музейных предметов коллекции "Крым. Золотой остров в Черном море" из Музейного фонда Украины. В основном это археологические находки. Страховая стоимость коллекции - 10 млн евро.

В Минкультуры РФ 10 сентября 2014 года заявили, что экспонаты "скифского золота" из киевских музеев возвращены в Киев, предметы из крымских музеев остаются в Голландии после совместной выставки в амстердамском музее.

Официальная позиция Украины – "экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина".

В начале декабря 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на музейные экспонаты выставки "Крым - золотой остров в Черном море", а в Интерпол направлены документы для объявления арестованного имущества в международный розыск.

14 декабря 2016 года Окружной административный суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции "Крым - золотой остров в Черном море" (так называемое "скифское золото") должны быть возвращены в Украину.

Теги: #крым #скифское_золото #нищук #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:21 11.03.2019
Верховный суд оставил в силе решение об отказе признать материалы о рабочих поездках Порошенко предвыборной агитацией по иску Гриценко

Верховный суд оставил в силе решение об отказе признать материалы о рабочих поездках Порошенко предвыборной агитацией по иску Гриценко

10:44 10.03.2019
Президент Эстонии в 5 годовщину аннексии Крыма: Международное сообщество не может и не должно забывать об этом

Президент Эстонии в 5 годовщину аннексии Крыма: Международное сообщество не может и не должно забывать об этом

10:34 10.03.2019
Президент Эстонии в 5 годовщину аннексии Крыма: Международное сообщество не может и не должно забывать об этом

Президент Эстонии в 5 годовщину аннексии Крыма: Международное сообщество не может и не должно забывать об этом

23:03 08.03.2019
Оболонский суд 20 марта рассмотрит заявления защиты Януковича об исправлении описок и разъяснения приговора по делу о госизмене

Оболонский суд 20 марта рассмотрит заявления защиты Януковича об исправлении описок и разъяснения приговора по делу о госизмене

08:26 08.03.2019
Суд арестовал второго подозреваемого в подкупе кандидата в президенты Тимошенко

Суд арестовал второго подозреваемого в подкупе кандидата в президенты Тимошенко

08:25 08.03.2019
Суд арестовал подозреваемого в подкупе кандидата в президенты с правом залога в 4 млн. грн

Суд арестовал подозреваемого в подкупе кандидата в президенты с правом залога в 4 млн. грн

08:15 08.03.2019
Суд арестовал второго подозреваемого в подкупе кандидата в президенты Тимошенко

Суд арестовал второго подозреваемого в подкупе кандидата в президенты Тимошенко

02:21 08.03.2019
Суд арестовал подозреваемого в подкупе кандидата в президенты с правом залога в 4 млн. грн

Суд арестовал подозреваемого в подкупе кандидата в президенты с правом залога в 4 млн. грн

20:26 07.03.2019
Хозсуд затребовал у Минфина и ФГВФЛ договор о покупке ПриватБанка по иску Коломойского о его законности

Хозсуд затребовал у Минфина и ФГВФЛ договор о покупке ПриватБанка по иску Коломойского о его законности

19:19 07.03.2019
Суд отказал в удовлетворении иска Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

Суд отказал в удовлетворении иска Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Депутат Дубиль снова не явился в ГБР на допрос

В Киеве из-за ветра объявлен "оранжевый" уровень опасности

В пяти областях Украины обесточенными остаются 47 населенных пунктов

Украинец Пидручный впервые в истории страны стал чемпионом мира по биатлону

Работа экстренных номеров в Запорожской области с "Киевстара" восстановлена

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутат Дубиль снова не явился в ГБР на допрос

Список угрожающих нацбезопасности Украины лиц пополнился итальянским певцом Аль Бано

В Киеве из-за ветра объявлен "оранжевый" уровень опасности

В Чорткове ветер сорвал 500 кв. м кровли со здания отеля - ГСЧС

Скончался украинский дипломат, экс-посол Украины в США Антон Бутейко

Семнадцатая акция "желтых жилетов" собрала во Франции более 28 тыс. участников

Суд приговорил Манафорта почти к четырем годам тюрьмы

В пяти областях Украины обесточенными остаются 47 населенных пунктов

На Закарпатье за угрозы пограничникам физической расправой задержан местный житель

Трамп просит в 2020г $8,6 млрд на стену на границе с Мексикой в рамках проекта бюджета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА