События

11:20 11.03.2019

Список угрожающих нацбезопасности Украины лиц пополнился итальянским певцом Аль Бано

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Список угрожающих нацбезопасности Украины лиц пополнился итальянским певцом Аль Бано

Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины дополнило еще одной фамилией перечень лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.

Согласно обновленному списку Минкультуры от 6 марта, опубликованному на сайте ведомства, в этот перечень вошел итальянский певец Альбано Карризи (творческий псевдоним Аль Бано).

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На данный момент в список внесено 147 человек.

Творческий дуэт Аль Бано Карризи и Ромины Пауэр был популярен в Европе и Советском Союзе в 1980-х и 1990-х годах.

 

Теги: #минкультуры #сбу #нацбезопасность
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