В Чорткове ветер сорвал 500 кв. м кровли со здания отеля - ГСЧС

В г.Чортков ветром сорвало около 500 кв. м кровли со здания отеля, сообщает управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области.

"Сегодня в 8:40 в городе Чортков по улице Шевченко сорвало кровлю из здания отеля. Ориентировочная площадь кровли 500 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал", - сказано в сообщении ГСЧС на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

На месте происшествия работает пожарно-спасательные подразделения и комиссия Чертковского городского совета.

По информации управления ГСЧС в Тернопольской области, в западных областях Украины в данный момент наблюдаются потенциально опасные погодные условия в виде сильного ветра.

"Такая ситуация опасна тем, что едва ли не каждое дерево, элемент конструкций здания или билборда может стать потенциальным убийцей, или тяжело травмировать тех, кто находится рядом", - сказано в сообщении.

В областном ГСЧС призывают граждан в период штормового предупреждения соблюдать осторожность, с особым вниманием отнестись к безопасности детей, а также следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнения погодных условий на сайте Укргидрометцентра.