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10:27 11.03.2019

Скончался украинский дипломат, экс-посол Украины в США Антон Бутейко

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На 72 году жизни скончался украинский дипломат, бывший посол Украины в США, народный депутат Украины Верховной Рады II созыва Антон Бутейко, сообщает министр иностранных дел Украины (2007 – 2009 гг) Владимир Огрызко.

"Несколько часов назад скончался Антон Денисович Бутейко. Светлый человек. Выдающийся дипломат. Государственник. Патриот. Таких мало. Было бы много, уже давно жили бы в процветающей Украине. По его дипломатическому опыту будут учиться другие, если захотят войти в историю своей страны", - написал В.Огрызко в своем аккаунте в Твиттер в понедельник утром.

Антон Денисович Бутейко родился 6 апреля 1947г в с.Старый Чарторийск, Маневичский район Волынской области. В 1974 году окончил Киевский университет им. Т.Шевченко, факультет международного права, юрист-международник, переводчик-референт английского языка.

Дипломатическую карьеру начал в 1974г. В 1980-1986 гг - сотрудник секретариата ООН (правовое обслуживание многосторонних переговоров государств, подготовки проектов соглашений и др. документов). С конца 1995г по конец 1998г - первый заместитель министра МИД Украины. С ноября 1998г по декабрь 1999г - посол Украины в США. До сентября 2003г - посол Украины в Румынии. Подал в отставку в знак протеста против подписания соглашения об Едином экономическом пространстве с Россией.

Теги: #дипломат #кончина #мид
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