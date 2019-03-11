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10:21 11.03.2019

Семнадцатая акция "желтых жилетов" собрала во Франции более 28 тыс. участников

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Семнадцатая акция "желтых жилетов" собрала во Франции более 28 тыс. участников

МВД Франции объявило вечером в субботу, 9 марта, что в 17-й акции движения "желтых жилетов" в целом по стране на 18:00 местного времени (20:00 МСК) принимали участие 28,6 тыс. человек, из них 3 тыс. - в Париже.

Это стало самым низким показателем с начала движения в ноябре прошлого года. В минувшую субботу (неделей ранее) на тот же час властями были зарегистрированы 39,3 тыс. участников во Франции и 4 тыс. - в столице.

Каждый раз эти официальные цифры оспариваются "желтыми жилетами", которые считают, что власти умышленно занижают масштаб манифестаций, чтобы принизить значение движения.

СМИ сообщают о провале одного из главных протестных мероприятий 17-й акции "желтых жилетов" - "сидячей забастовки" на Марсовом поле, которая должна была продлиться все выходные, но быстро свернулась без массовой поддержки.

По данным телеканала BFMTV, в ходе основной манифестации несколько десятков погромщиков внедрились в ряды участников, и полицейские применили против них водометы.

Телеканал TF1 сообщил о задержании полицией 40 человек в целом по Франции, в том числе 19 - в Париже.

Манифестации "желтых жилетов" проходили в субботу также в Лионе, Безансоне, Страсбурге, Лилле, Бордо, Монпелье, Авиньоне и еще ряде французских городов.

Теги: #акции_протеста #франция
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