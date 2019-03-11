События

08:47 11.03.2019

Суд приговорил Манафорта почти к четырем годам тюрьмы

3 мин читать

Суд в США приговорил бывшего руководителя предвыборной кампании президента Дональда Трампа Пола Манафорта к 47 месяцам тюремного заключения по обвинению в налоговых махинациях и банковском мошенничестве, сообщило издание The Hil.

"Жюри присяжных осудило вас за серьезные преступления, очень серьезные", - напомнил судья Томас Селби Эллис III во время вынесения приговора.

Однако, отмечает The Hil, объявленный приговор оказался существенно мягче ожидавшегося: так, наблюдатели предполагали, что П.Манафорта могут приговорить на срок от 19 до 24 лет тюрьмы. Кроме этого, приговор П.Манафорту учитывает те девять месяцев, которые он уже провел в заключении во время судебного процесса.

Также П.Манафорт обязан выплатить $50 тыс. штрафа и еще $24 млн для возмещения убытков.

В то же время адвокат осужденного Кевин Даунинг заявил журналистам, что процесс продемонстрировал непричастность П.Манафорта к делу о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.

"Я думаю, самое важное из увиденного нами сегодня - это то, о чем мы говорили с самого первого дня: нет никаких свидетельств того, что Пол Манафорт был вовлечен в какой-либо сговор с какими-либо госслужащими из России", - сказал адвокат.

"Он предстал перед судом не из-за чего-либо, что имело бы отношение к сговору с российским правительством с целью оказать влияние на выборы (в США - ИФ)", - подтвердил со своей стороны судья.

Жюри присяжных суда в штате Виргиния в августе 2018 года признало 69-летнего П.Манафорта виновным по 8 из 18 предъявленным ему пунктам обвинения.

По этим статьям подсудимого должны были приговорить к тюремному сроку от 19 до 24 лет, однако защита просила судью Т.С.Эллиса III "значительно" смягчить наказание. Адвокаты отмечали, что П.Манафорт полностью раскаялся, а состояние его здоровья значительно ухудшилось спустя девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании приговора.

Следствие в отношении деятельности П.Манафорта началось после того, как он стал фигурантом расследования команды спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного возможному сговору Д.Трампа с российскими властями во время предвыборной кампании 2016 года и предполагаемому вмешательству России в президентские выборы в США.

Ему были предъявлены обвинения в банковских махинациях и уклонении от уплаты налогов на сумму более $30 млн в период работы лоббистом на украинскую Партию регионов и бывшего президента страны Виктора Януковича, которые он отмывал через офшоры. Сторона обвинения настаивала на том, что в 2006 году доход П.Манафорта составлял миллионы долларов, которые он получал от правительства Украины и украинских олигархов. Деньги были направлены П.Манафорту для того, чтобы он поддерживал В.Януковича. После того, как В.Янукович в 2014 году покинул Украину, доход П.Манафорта резко упал, сообщала британская газета The Guardian.

Команда спецпрокурора Р.Мюллера со своей стороны отмечала, что за время расследования П.Манафорт нарушал условия сделки со следствием и неоднократно давал ложные показания.

В итоге 13 марта в округе Колумбия П.Манафорт ожидает вынесения приговора уже по другому делу, в рамках которого было признано, что он лгал ФБР и Р.Мюллеру несколько раз и тем самым нарушил условия сделки со следствием. Согласно решению судьи Эми Берман Джексон, П.Манафорт "намеренно сделал несколько ложных заявлений в ФБР, офису специального прокурора и большому жюри по вопросам, которые были существенными для расследования".

Теги: #сша #манафорт #приговор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:33 11.03.2019
Трамп просит в 2020г $8,6 млрд на стену на границе с Мексикой в рамках проекта бюджета

Трамп просит в 2020г $8,6 млрд на стену на границе с Мексикой в рамках проекта бюджета

03:43 11.03.2019
Госдеп США подтвердил гибель восьми граждан США в результате крушения самолета в Эфиопии

Госдеп США подтвердил гибель восьми граждан США в результате крушения самолета в Эфиопии

14:40 10.03.2019
"Интернет-тролли" из России меняют способы воздействия на выборы в США

"Интернет-тролли" из России меняют способы воздействия на выборы в США

13:41 09.03.2019
В США полагают, что КНДР ведет подготовку к ракетному испытанию или космическому пуску

В США полагают, что КНДР ведет подготовку к ракетному испытанию или космическому пуску

10:44 09.03.2019
Усиление военного присутствия НАТО в Черноморском регионе может помочь сдержать агрессию РФ - И.Климпуш-Цинцадзе в США

Усиление военного присутствия НАТО в Черноморском регионе может помочь сдержать агрессию РФ - И.Климпуш-Цинцадзе в США

02:45 09.03.2019
Климпуш-Цинцадзе: реформирование сектора безопасности и обороны является единственным способом остановить российскую агрессию

Климпуш-Цинцадзе: реформирование сектора безопасности и обороны является единственным способом остановить российскую агрессию

23:03 08.03.2019
Оболонский суд 20 марта рассмотрит заявления защиты Януковича об исправлении описок и разъяснения приговора по делу о госизмене

Оболонский суд 20 марта рассмотрит заявления защиты Януковича об исправлении описок и разъяснения приговора по делу о госизмене

11:05 08.03.2019
Суд приговорил экс-главу предвыборного штаба Трампа почти к четырем года тюрьмы

Суд приговорил экс-главу предвыборного штаба Трампа почти к четырем года тюрьмы

09:43 08.03.2019
США продолжают настаивать на полной денуклеаризации КНДР как условии для отмены санкций

США продолжают настаивать на полной денуклеаризации КНДР как условии для отмены санкций

01:50 08.03.2019
Американский космический корабль Crew Dragon, как ожидается, расстыкуется с МКС

Американский космический корабль Crew Dragon, как ожидается, расстыкуется с МКС

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В пяти областях Украины обесточенными остаются 47 населенных пунктов

Украинец Пидручный впервые в истории страны стал чемпионом мира по биатлону

Работа экстренных номеров в Запорожской области с "Киевстара" восстановлена

После столкновений в Черкассах в больницу обратилось 22 правоохранителя, 19 из которых госпитализировали – МВД

В Запорожской области временно не доступны экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с мобильных операторов "Киевстар" и "Водафон"

ПОСЛЕДНЕЕ

В пяти областях Украины обесточенными остаются 47 населенных пунктов

На Закарпатье за угрозы пограничникам физической расправой задержан местный житель

Боевики соблюдали режим "тишины" на Донбассе

Слесарь "Харьковских тепловых сетей" погиб из-за нарушения правил безопасности во время ремонтных работ

В Харьковской области товарняк сбил насмерть женщину

Три боевых бригады Сухопутных войск ВСУ получили новую символику

В Тернополе 13-летняя девочка за рулем Subaru попала в аварию и сейчас в коме

Истребители НАТО проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии

Причиной возгорания гуманитарного конвоя в Венесуэле могли стать действия оппозиционеров

В Харьковской области из ружья застрелился пенсионер, узнавший об онкологии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА