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08:35 11.03.2019

В пяти областях Украины обесточенными остаются 47 населенных пунктов

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В пяти областях Украины обесточенными остаются 47 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 47 населенных пунктов в пяти областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 47 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская - 19 н.п., Киевская - 12 н.п., Житомирская - 12 н.п., Луганская - 3 н.п., Черновицкая – 1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бригады облэнерго привлечены к восстановлению электроснабжения.

Кроме того, в результате падения части дерева в Виннице погиб 11-летний ребенок, а в Одессе произошло разрушение части стены новостройки, в результате чего травмирован пожилой человек. В ведомстве также отметили, что в с.Ивановка Теребовлянского района Тернопольской области произошло падение металлической водонапорной башни, которая находилась на стадии строительства.

Также из-за порывов ветра остаются поврежденными крыши 75 (было повреждено 108, восстановлено 33) зданий жилой и социальной сферы в 5 областях, а именно: Львовская - 66 (было повреждено 99, восстановлено 33), Ивано-Франковская - 4, Тернопольская - 2, Винницкая -2 и Одесская - 1.

"В течение суток спасатели ГСЧС убрали более 100 поваленных деревьев", - добавили в пресс-службе.

Для ликвидации последствий непогоды привлечено 420 человек и 114 единиц техники, из них от ГСЧС 270 человек личного состава и 64 единицы техники.

Теги: #непогода #гсчс #украина
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