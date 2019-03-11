События

08:16 11.03.2019

На Закарпатье за угрозы пограничникам физической расправой задержан местный житель

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Правоохранители задержали 31-летнего пьяного жителя Закарпатья, который вместе со своими сообщниками угрожал пограничникам физической расправой, сообщила Государственная пограничная служба.

"Так, вчера вечером к пограничному наряду от отделения "Деловое" Мукачевского отряда подъехал автомобиль "Джип", пассажиры и водитель которого начали угрожать военнослужащему физической расправой. При попытке задержания злоумышленников, последние обратились в бегство. Пограничники немедленно организовали поисковые мероприятия, в рамках которых информацию об осуществлении угроз передали соседним подразделениям охраны границы, а также сотрудникам Нацполиции", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали автомобиль злоумышленников спустя несколько минут. Отмечается, что правонарушители пытались скрыться.

"Игнорируя законные требования пограничников и нанеся одному из военнослужащих удары, двум злоумышленникам удалось скрыться. Водитель транспортного средства, который пограничники задержали, имел признаки употребления спиртных напитков", - отметили в пресс-службе ведомства.

На мужчину составлен административный протокол по ст.185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или произношении военнослужащего или работника Госпогранслужбы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы". Дело направлено в суд.

Кроме того, в местную Нацполицию направлено сообщение об обнаружении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.345 УК "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Теги: #угрозы #закарпатье #украина #пограничники
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