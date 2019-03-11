Боевики соблюдали режим "тишины" на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"10 марта российские оккупационные войска огонь по позициям Объединенных сил не открывали. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В штабе отметили, что Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.