Слесарь "Харьковских тепловых сетей" погиб из-за нарушения правил безопасности во время ремонтных работ

В Харькове во время работы по ликвидации прорыва трубы по ул. Садовая 57-летний слесарь КП "Харьковские тепловые сети" умер из-за получения термических ожогов третьей степени и травмы живота.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчина находился в тепловой камере вместе со своим напарником и приступил к ремонту, рассчитывая, что горячая вода в трубе перекрыта.

"Но вода не была перекрыта и находилась под давлением. Трубу прорвало и напор горячей воды пришелся на 57-летнего рабочего. Мужчина получил телесные повреждения. Он скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.