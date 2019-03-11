В Харьковской области товарняк сбил насмерть женщину

В ночь на воскресенье неподалеку от железнодорожной станции Петровка на перегоне ст. Прокофьевка (Купянский район Харьковской области) грузовой поезд сбил 45-летнюю женщину, сидевшую на шпалах.

"Машинист локомотива применял звуковой сигнал и экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось... От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) Уголовного кодекса Украины.