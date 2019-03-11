Три боевых бригады Сухопутных войск ВСУ получили новую символику

У трех боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины появилась новая символика, сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Символику нового образца В.Муженко утвердил для 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского, 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского и 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Ознакомиться с рисунками нарукавных знаков бригад можно на фото, опубликованных В.Муженко в своей странице в Фейсбук в соответствующем сообщении.