События

03:43 11.03.2019

Госдеп США подтвердил гибель восьми граждан США в результате крушения самолета в Эфиопии

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Восемь граждан США погибли в результате крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines 10 марта, сообщает Госдепартамент США.

"Государственный департамент США выражает наши глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших в трагической катастрофе рейса ET302 авиакомпании Ethiopian Airlines. Мы можем подтвердить, что, по меньшей мере, восемь граждан США были среди жертв", - следует из сообщения внешнеполитического ведомства США.

Согласно ему, американские посольства в Аддис-Абебе и Найроби в координации с Национальным Советом по безопасности на транспорте США сотрудничают с правительством Эфиопии и авиакомпанией Ethiopian Airlines в целях оказания им всемерной помощи.

"Наши команды в Аддис-Абебе, Найроби и Вашингтоне неустанно работают над оказанием всей необходимой консульской помощи семьям жертв в это трудное время", - следует из сообщения ведомства.

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа, потерпел крушение в воскресенье недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт. Никто из находившихся на борту не выжил. В посольстве РФ в Эфиопии подтвердили, что на борту авиалайнера ET302 находились трое граждан России: Александра Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

Теги: #сша #жертвы #крушение #эфиопия
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