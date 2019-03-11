В Тернополе 13-летняя девочка за рулем Subaru попала в аварию и сейчас в коме

В Тернополе 13-летняя девочка была за рулем Subaru и попала в аварию, в результате столкновения с другим автомобилем она находится в коме, сообщает интернет-издание dtp.kiev.ua в Facebook.

"9 марта, около 18:00 на улице Бережанская в Тернополе столкнулись два автомобиля - "Subaru" и "Volkswagen Passat". За рулем "Subaru" была 13-летняя девочка. В результате ДТП она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в Тернопольскую областную детскую больницу", - говорится в сообщении.

По информации издания, в настоящее время пострадавшая находится в коме.

Правоохранители выясняют причину ДТП.