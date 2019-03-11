События

03:37 11.03.2019

В Тернополе 13-летняя девочка за рулем Subaru попала в аварию и сейчас в коме

1 мин читать

В Тернополе 13-летняя девочка была за рулем Subaru и попала в аварию, в результате столкновения с другим автомобилем она находится в коме, сообщает интернет-издание dtp.kiev.ua в Facebook.

"9 марта, около 18:00 на улице Бережанская в Тернополе столкнулись два автомобиля - "Subaru" и "Volkswagen Passat". За рулем "Subaru" была 13-летняя девочка. В результате ДТП она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в Тернопольскую областную детскую больницу", - говорится в сообщении.

По информации издания, в настоящее время пострадавшая находится в коме.

Правоохранители выясняют причину ДТП.

 

Теги: #тернополь #дтп #ребенок #украна
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:26 10.03.2019
Один человек погиб, еще двое травмированы вследствие ДТП с участием троллейбуса в Киеве

Один человек погиб, еще двое травмированы вследствие ДТП с участием троллейбуса в Киеве

17:52 09.03.2019
Микроавтобус перевернулся во Львовской области

Микроавтобус перевернулся во Львовской области

13:06 09.03.2019
На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус

На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус

12:19 09.03.2019
Товарняк сбил насмерть мужчину вблизи Купянска - полиция

Товарняк сбил насмерть мужчину вблизи Купянска - полиция

14:53 05.03.2019
Сороковый реперфузионный центр в рамках госпрограммы борьбы с инфарктами открыт в Тернополе

Сороковый реперфузионный центр в рамках госпрограммы борьбы с инфарктами открыт в Тернополе

13:25 05.03.2019
Финподдержка на третьего ребенка в семье составит 1,5 тыс. грн - Порошенко

Финподдержка на третьего ребенка в семье составит 1,5 тыс. грн - Порошенко

05:04 04.03.2019
В Киверцовском районе Волыни во время преследования правонарушителя в ДТП пострадал полицейский

В Киверцовском районе Волыни во время преследования правонарушителя в ДТП пострадал полицейский

01:26 02.03.2019
В Днепре произошло ДТП с участием пяти автомобилей, пострадал один человек

В Днепре произошло ДТП с участием пяти автомобилей, пострадал один человек

11:01 01.03.2019
Четыре человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса во Львовской области

Четыре человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса во Львовской области

10:58 01.03.2019
Водитель украинского автобуса погиб, двое пассажиров ранены в ночном ДТП в Польше

Водитель украинского автобуса погиб, двое пассажиров ранены в ночном ДТП в Польше

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинец Пидручный впервые в истории страны стал чемпионом мира по биатлону

Работа экстренных номеров в Запорожской области с "Киевстара" восстановлена

После столкновений в Черкассах в больницу обратилось 22 правоохранителя, 19 из которых госпитализировали – МВД

В Запорожской области временно не доступны экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с мобильных операторов "Киевстар" и "Водафон"

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

ПОСЛЕДНЕЕ

Госдеп США подтвердил гибель восьми граждан США в результате крушения самолета в Эфиопии

Истребители НАТО проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии

Причиной возгорания гуманитарного конвоя в Венесуэле могли стать действия оппозиционеров

В Харьковской области из ружья застрелился пенсионер, узнавший об онкологии

Участнику столкновений в Черкассах инкриминируют три статьи

В Винницкой области обезвредили четыре боеприпаса времен Второй мировой

В Николаевской области неизвестные облили зеленкой агитпалатку одного из кандидатов в президенты

В Новояворовске горит мусорная свалка

На Донбассе с начала суток было тихо

Украинец Пидручный впервые в истории страны стал чемпионом мира по биатлону

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА