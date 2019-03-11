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02:00 11.03.2019

Причиной возгорания гуманитарного конвоя в Венесуэле могли стать действия оппозиционеров

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Коктейль Молотова, брошенный одним из оппозиционеров, мог привести к возгоранию грузовиков с гуманитарной помощью на границе с Колумбией, сообщает New York Times.

Анализ неопубликованных кадров с места события и ранее выпущенных видеозаписей, в том числе материалов колумбийского правительства позволили изданию восстановить инцидент.

"В какой-то момент самодельная бомба, сделанная из бутылки, была брошена в сторону полиции, заблокировавшей мост, соединяющий Колумбию и Венесуэлу, чтобы не допустить грузовики с гуманитарной помощью. Но тряпка, используемая для поджигания коктейля Молотова, отделилась от бутылки и полетела в сторону грузовика. Через полминуты он загорелся", - сообщает газета.

Тот же протестующий был замечен бросающим очередной коктейль 20 минутами ранее на другом видео.

Сжигание грузовиков с гуманитарной помощью, произошедшее 23 февраля, привело к широкому осуждению венесуэльского правительства.

Критики Н.Мадуро утверждали, что именно он приказал поджечь грузовики, в которых находились в том числе лекарства, так необходимые венесуэльцам.

Однако, по данным издания, сгоревшие грузовики не перевозили медицинских препаратов. Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Габи Арельяно заявила в интервью газете: "Были маски для лица, шприцы, перчатки, вещи, которые используются в операционной".

В результате столкновения на границе сгорели несколько грузовиков с гуманитарными грузами. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что в ходе беспорядков пять человек погибли и сотни получили ранения.

После инцидента колумбийское правительство отправило кадры видеонаблюдения с моста американским чиновникам и журналистам. Однако, отмечает газета, данные материалы были отредактированы и не содержат 13 минут перед началом пожара. Газета сообщает, что, несмотря на неоднократные запросы, представители правительства Колумбии так и не опубликовали полное видео.

Теги: #венесуэла #гумконвой #причина #возгорание
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