События

21:50 10.03.2019

В Винницкой области обезвредили четыре боеприпаса времен Второй мировой

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Специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в Винницкой области уничтожили 10 марта боеприпасы времен Второй мировой войны, найденные за пределами с.Скарженцы Хмельницкого района и с.Стадница Винницкого района.

"10 марта группой пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области уничтожено четыре артснаряда калибром 76 мм времен Второй мировой войны, были обнаружены накануне за пределами с.Скарженцы Хмельницкого района и с.Стадница Винницкого района", - сообщается на сайте ГСЧС.

В пресс-службе ведомства также отметили, что при дополнительном обследовании территории в с.Скарженци Хмельницкого района пиротехники обнаружили еще 14 артснарядов калибром 76 мм.

"Уничтожение запланировано на 11 марта", - сообщили в ГСЧС.

Теги: #гсчс #снаряды #украина #вторая_мировая_война
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