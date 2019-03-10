В Новояворовске горит мусорная свалка

Вблизи г.Новояворовск (Львовская обл.) горит мусорная свалка на площади 0,8 га, спасатели продолжают ликвидацию возгорания, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"10 марта в 07:14 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании свалки вблизи г.Новояворовск", - сказано в сообщении.

Спасатели установили, что горит мусор на площади приблизительно 0,8 га.

В настоящее время продолжается тушение пожара.

"Процесс ликвидации данного пожара осложняется с пополнением запасов воды в целях пожаротушения, ведь ближайший водоисточник находился на расстоянии около 1 км", - добавили в пресс-службе ведомства.

К тушению пожара привлекли 22 человека личного состава и три единицы спецтехники.