Боевик, уроженец Николаева, сдался украинским военным в Луганской области

Боевик – уроженец г.Николаева, который "служил" в составе незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории Луганской области, сдался украинским военным, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Согласно информации, в субботу, 9 марта, военнослужащие одного из подразделений бригады ООС, которая выполняет боевые задачи на Северодонецком направлении, заметили мужчину, который двигался вдоль лесополосы в направлении украинских позиций. Подпустив его ближе и дав возможность спуститься в траншею, военнослужащие задержали неизвестного.

При задержанном оказались автомат Калашникова АК-74, военный билет "Луганской народной республики", изданный в г.Алчевске, а также денежные знаки банка России, отпускной билет, справка о лечении в медицинской роте воинской части Л 74347 и другие подобные документы.

Задержанный оказался гражданином Украины 1976 года рождения, уроженцем г.Николаев, о чем свидетельствует выданный в 1992 году в г.Стаханов паспорт гражданина Украины. Место регистрации задержанного - также г.Стаханов Луганской области.

"Сейчас с задержанным проводятся следственные действия с целью выяснения его причастности к военным преступлениям вооруженных формирований Российской Федерации и подробностей участия в боевых действиях против украинского народа", – сказано в сообщении.