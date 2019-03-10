Работа экстренных номеров в Запорожской области с "Киевстара" восстановлена

Функционирование экстренных номеров на территории Запорожской области у абонентов мобильного оператора "Киевстар", сбоившая утром воскресенья, была восстановлена в обычном режиме, сообщают в отделе по связям с общественностью "Киевстар".

"Магистральная линия для звонков на номера служб экстренной помощи работает в обычном режиме. Абоненты " Киевстар" могут осуществлять звонки на такие номера без ограничений", - сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс-Украина" специалист по связям с общественностью Киевстар Владимир Буга.

Ранее о сбое в работе экстренных номеров в Запорожской области сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям региона.

"В связи с техническими неисправностями на территории области временно не работают экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с мобильных операторов "Киевстар" и "Водафон", – сказано в сообщении на странице ГСЧС области в Фейсбук в воскресенье утром.