Задержаны двое организаторов столкновений с полицией в центре Черкасс в субботу – МВД

По факту произошедших в субботу событий на площади Дружбы народов в Черкассах правоохранители задержали двух наиболее активных лиц, подозреваемых в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба МВД Украины на странице министерства в соцсети Фейсббук, лица задержаны в рамках расследования уголовных производств, открытых по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

На видео на странице партии "Национальный корпус" в соцсети Фейсббук сообщалось, что его представители пришли на выступление президента Украины Петра Порошенко у дворца Дружбы народов в Черкассах, когда со сцены звучал гимн Украины. "Они хотели пройти к сцене, однако им помешали правоохранители", – говорится в сообщении на сайте интернет-издания "Украинская правда" в субботу вечером.

Отмечается, что националисты пытались прорвать ряды полиции, один из представителей Нацкорпуса вылез на полицейскую машину, также были зажжены файеры. При этом националисты заявили, что полиция применила слезоточивый газ.

"Когда автомобиль президента уехал с места выступления, представители Нацкорпуса стали прорываться на сцену, выкрикивая: "Свинарчука за решетку", "Где отрубленные руки Гладковского?", и произнесли со сцены короткую речь", – говорится в сообщении.

В Нацполиции сообщили, что в результате столкновения представителей "Национального корпуса" с правоохранителями в Черкассах пострадали 22 правоохранителей, часть из которых получили медицинскую помощь на месте, еще 19 были направлены в медучреждения.

Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.