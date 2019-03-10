На Харьковщине в результате пожара погибла 9-летняя девочка

В ночь на воскресенье в результате пожара в Изюмском районе Харьковской области погибла 9-летняя девочка, предположительно, она отравилась угарным газом.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, около 4:30 в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в квартире по соседству произошел пожар.

"После ликвидации очага пожара в доме было обнаружено тело 9-летней девочки. Вероятной причиной ее смерти стало отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранителям соседи, ребенок часто оставался на ночь один, поскольку мама работает на предприятии в ночную смену.

Причины пожара устанавливаются.

Тело ребенка без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.