События

14:40 10.03.2019

"Интернет-тролли" из России меняют способы воздействия на выборы в США

1 мин читать
"Интернет-тролли" из России меняют способы воздействия на выборы в США

Российские "интернет-тролли" меняют свою стратегию в попытках вмешаться в выборы президента США в 2020 году, продвигая политические разногласия через фейковые аккаунты в социальных сетях, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой экспертов в области кибербезопасности.

"Мы видим, как они распространяют контент вместо того, чтобы самостоятельно создавать его", - приводит Bloomberg слова эксперта компании FireEye Джона Халтквиста.

В этом случае контент не обязательно является недостоверным, а у "троллей" "появляется возможность спрятаться за кем-то еще".

Кроме того, хакеры могут взламывать компьютеры и использовать их для создания большого числа фейковых аккаунтов в соцсетях и управления ими, отмечает представитель американской компании Symantec Corp.

По его словам, в 2018 году с помощью фейков производилось меньше контента, чем в 2017 году, при этом количество самих фейковых аккаунтов стало расти. По мнению эксперта, "тролли" могут применять этот метод как основу для распространения сообщений, сеющих разногласия.

Ранее, напоминает Bloomberg, директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил, что социальные сети остаются главным каналом иностранного влияния на американские выборы.

Теги: #сша #россия #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:21 10.03.2019
Тимошенко запустила свой "кандидатский" сайт

Тимошенко запустила свой "кандидатский" сайт

08:21 10.03.2019
В Киеве полиция задержала группу лиц за повреждение агитационной палатки

В Киеве полиция задержала группу лиц за повреждение агитационной палатки

08:20 10.03.2019
В Херсонской области судьями рассмотрено 7 админматериалов о нарушении избирательного законодательства

В Херсонской области судьями рассмотрено 7 админматериалов о нарушении избирательного законодательства

06:22 10.03.2019
На Херсонщине судьями рассмотрено 7 админматериалов о нарушении избирательного законодательства

На Херсонщине судьями рассмотрено 7 админматериалов о нарушении избирательного законодательства

17:57 09.03.2019
Конституционный суд Молдовы утвердил итоги парламентских выборов

Конституционный суд Молдовы утвердил итоги парламентских выборов

17:04 09.03.2019
Программы многих кандидатов в президенты не соответствуют Конституции в части курса Украины в ЕС и НАТО – Порошенко

Программы многих кандидатов в президенты не соответствуют Конституции в части курса Украины в ЕС и НАТО – Порошенко

13:41 09.03.2019
В США полагают, что КНДР ведет подготовку к ракетному испытанию или космическому пуску

В США полагают, что КНДР ведет подготовку к ракетному испытанию или космическому пуску

10:44 09.03.2019
Усиление военного присутствия НАТО в Черноморском регионе может помочь сдержать агрессию РФ - И.Климпуш-Цинцадзе в США

Усиление военного присутствия НАТО в Черноморском регионе может помочь сдержать агрессию РФ - И.Климпуш-Цинцадзе в США

02:45 09.03.2019
Климпуш-Цинцадзе: реформирование сектора безопасности и обороны является единственным способом остановить российскую агрессию

Климпуш-Цинцадзе: реформирование сектора безопасности и обороны является единственным способом остановить российскую агрессию

11:05 08.03.2019
Суд приговорил экс-главу предвыборного штаба Трампа почти к четырем года тюрьмы

Суд приговорил экс-главу предвыборного штаба Трампа почти к четырем года тюрьмы

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

После столкновений в Черкассах в больницу обратилось 22 правоохранителя, 19 из которых госпитализировали – МВД

В Запорожской области временно не доступны экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с мобильных операторов "Киевстар" и "Водафон"

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

В Днепропетровской области временно не работает линия спецсвязи "101" с мобильных операторов

Один человек погиб, еще двое травмированы вследствие ДТП с участием троллейбуса в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцев среди пассажиров разбившегося в Эфиопии Боинга-737 не было – МИД Украины

Осадки, сильный ветер и колебание атмосферного давления ожидают украинцев в начале недели

Вход на 3 станции метро Киева в воскресенье вечером могут ограничить из-за футбола

В Африке разбился самолет Ethiopian Airlines, на борту которого были 157 человек

В Африке разбился самолет Ethiopian Airlines, на борту которого были 157 человек

После столкновений в Черкассах в больницу обратилось 22 правоохранителя, 19 из которых госпитализировали – МВД

Президент Эстонии в 5 годовщину аннексии Крыма: Международное сообщество не может и не должно забывать об этом

На Закарпатье задержан гражданин Турции, который пытался провезти через границу более 30 кг героина

На Закарпатье задержан гражданин Турции, который пытался провезти через границу более 30 кг героина

В центре Львова ветер сорвал кровлю с жилого дома

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА