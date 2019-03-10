"Интернет-тролли" из России меняют способы воздействия на выборы в США

Российские "интернет-тролли" меняют свою стратегию в попытках вмешаться в выборы президента США в 2020 году, продвигая политические разногласия через фейковые аккаунты в социальных сетях, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой экспертов в области кибербезопасности.

"Мы видим, как они распространяют контент вместо того, чтобы самостоятельно создавать его", - приводит Bloomberg слова эксперта компании FireEye Джона Халтквиста.

В этом случае контент не обязательно является недостоверным, а у "троллей" "появляется возможность спрятаться за кем-то еще".

Кроме того, хакеры могут взламывать компьютеры и использовать их для создания большого числа фейковых аккаунтов в соцсетях и управления ими, отмечает представитель американской компании Symantec Corp.

По его словам, в 2018 году с помощью фейков производилось меньше контента, чем в 2017 году, при этом количество самих фейковых аккаунтов стало расти. По мнению эксперта, "тролли" могут применять этот метод как основу для распространения сообщений, сеющих разногласия.

Ранее, напоминает Bloomberg, директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил, что социальные сети остаются главным каналом иностранного влияния на американские выборы.