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14:02 10.03.2019

Украинцев среди пассажиров разбившегося в Эфиопии Боинга-737 не было – МИД Украины

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На борту потерпевшего крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби в воскресенье пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines граждан Украины среди пассажиров, предварительно, не было, сообщают украинские дипломаты.

"По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии", - говорится в сообщении, обнародованном в аккаунте Консульской службы МИД Украины в Твиттер в воскресенье днем.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines в воскресенье потерпел крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби, передала телерадиокорпорация BBC.

Как передает телерадиокорпорация BBC со ссылкой на авиакомпанию, ни один пассажир не выжил в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines.

По ее информации, предполагается, что на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Отмечается, что на борту находились граждане 33 государств.

Крушение произошло в 08:44 (7:44 по Киеву) спустя шесть минут после взлета из аэропорта в столице Эфиопии. Причина авиакатастрофы остаются неизвестными. Пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines выполнял рейс из Аддис-Абебы в Найроби.

Теги: #африка #авиакатастрофа
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