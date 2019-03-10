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14:00 10.03.2019

Осадки, сильный ветер и колебание атмосферного давления ожидают украинцев в начале недели

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Осадки, сильный ветер и колебание атмосферного давления ожидают украинцев в начале недели

В ближайшие сутки, 11 марта, над Украиной пронесется теплый влажный воздух с запада, обусловливая осадки, сильный ветер и колебание атмосферного давления, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник временами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, ночью в западных областях умеренные осадки, лишь в южной части без существенных осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-22 м/с, в Карпатах и Прикарпатье ночью и утром местами 29-34 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, в Закарпатье, Крыму и на юге Одесской области 3-8° тепла; днем в северных и западных областях 5-10° тепла, на остальной территории 9-14°, на юге страны местами до 18° тепла.

На высокогорье Карпат ночью значительный, днем умеренный снег, метель, температура в течение суток 1-6° мороза.

В Киеве - небольшой дождь. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 марта самая высокая температура днем была 16,9 в 1914г., самая низкая ночью -20,3 в 1898г.

На 12 марта синоптики прогнозируют в южной части, днем и в восточных областях Украины дождь, местами с мокрым снегом, в Крыму и Приазовье значительные осадки, на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве 12 марта без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 5-7° тепла.

Теги: #погодаэ
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Интерфакс-Украина
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