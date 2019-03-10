События

12:58 10.03.2019

Вход на 3 станции метро Киева в воскресенье вечером могут ограничить из-за футбола

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Вход на 3 станции метро Киева в воскресенье вечером могут ограничить из-за футбола

Вечером в воскресенье, 10 марта, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Арсенал" (Киев) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена, сообщили в КП "Киевский метрополитен".

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Арсенал" (Киев) на НСК "Олимпийский" начнется в 17.00 воскресенья.

Теги: #киев #метро #футбол
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