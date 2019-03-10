На Закарпатье задержан гражданин Турции, который пытался провезти через границу более 30 кг героина

Пограничники задержали 35-летнего гражданина Турции, который в своей машине пытался через пункт пропуска "Лужанка" в Закарпатской области провезти более 30 кг героина, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Более 30 кг героина обнаружено в ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Госпогранслужбы, СБУ и ДФС, вчера днем на украинско-венгерской границе", – говорится в сообщении, обнародованном ведомством в воскресенье утром.

Пограничники уточнили, что наркотики были обнаружены пограничным нарядом Мукачевского отряда совместно с сотрудниками таможни в пункте пропуска "Лужанка". Наркокурьер, 35-летний гражданин Турции, перевозил товар в тайнике, оборудованном под задним сиденьем автомобиля "Рено" немецкой регистрации.

"Всего в тайнике найдено 59 брикетов с веществом. По результатам экспресс-анализа установлено, что в брикетах находилось 30 кг 750 г героина", – сказано в сообщении.

В следственный отдел УСБУ в Закарпатской области направлено сообщение для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) УК Украины.

Гражданин Турции вместе с изъятым веществом и транспортным средством задержан сотрудниками УСБУ в порядке ст.208 УПК.