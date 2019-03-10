В центре Львова ветер сорвал кровлю с жилого дома

Сильный ветер сорвал кровлю с двухэтажного жилого дома по улице Рыбной в центре Львова, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

По данным пресс-службы, шквальный ветер также повредил кровлю двух соседних домов, а также автомобиль.

В результате инцидента, произошедшего минувшей ночью, никто не пострадал.

Пресс-служба сообщает со ссылкой на главу Галицкой районной администрации Андрея Зозулю, что коммунальные службы устроят временное покрытие дома и уберут части кровли, упавшие вниз.

По данным синоптиков, сегодня в Львове сильный ветер, иногда порывы могут доходить до 30 метров за секунду.