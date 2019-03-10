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08:34 10.03.2019

На Закарпатье задержана ОПГ занимавшаяся контрабандой наркотиков

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На Закарпатье задержана ОПГ занимавшаяся контрабандой наркотиков

Полицейские задержали организованную преступную группировку, члены которой в Закарпатской области занимались массовой контрабандой наркотиков, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Шести участникам организованной преступной группы объявлено о подозрении в незаконном сбыте наркотиков", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу.

Банда наркодилеров провозила через границу Украины марихуану и метамфетамин на территорию страны.

"Действия преступников правоохранителями задокументировано в ходе нескольких "оперативных закупок". В состав группы входили лица от 37 до 49 лет. Установлено, что задержанные - четверо мужчин и две женщины, наладили систему сбыта и сбывали наркотические вещества на территории Закарпатья", – говорится в сообщении.

Во время санкционированных обысков, у задержанных обнаружены и изъяты значительные суммы наличности в национальной и иностранной валютах, полиэтиленовые пакеты с кристаллизованным веществом белого цвета и оружие.

Также, у каждого из подозреваемых при обысках обнаружены электронные мини-весы с остатками кристаллизованной вещества белого цвета и по несколько мобильных телефонов.

На данный момент против преступников открыто уголовное дело по ч.3 ст.307 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой в особо крупных размерах) УК Украины.

Все подозреваемые задержаны в порядке ст.208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания.

Продолжается дальнейшее досудебное расследование.

Теги: #опг #закарпатье #украина #наркотики
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